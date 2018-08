Lärmgrenze am Frankfurter Flughafen wird 2018 eingehalten

Wiesbaden (dpa) - Die Lärmobergrenze am Frankfurter Flughafen wurde im vergangenen Jahr und wird voraussichtlich auch in diesem Jahr eingehalten. Das geht aus einem am Donnerstag in Wiesbaden veröffentlichten Monitoringbericht hervor. Danach herrschte 2017 im Rhein-Main-Gebiet auf gut 6900 Hektar ein Dauerschallpegel von mehr als 60 Dezibel. 2018 werden es der Prognose zufolge rund 7400 Hektar sein - beide Flächen sind damit kleiner als die als Lärmobergrenze definierten 8815 Hektar.