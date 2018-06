Läufer starten bei J.P. Morgan Corporate Challenge

Das Startsignal für die 5,6 Kilometer lange Strecke geben Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) und die ehemalige Eiskunstläuferin Katarina Witt. Ein Teil der Startgebühren des Firmenlaufs kommt sozialen Projekten zugute. 255 500 Euro gehen in diesem Jahr an Sportprojekte für junge Menschen mit Behinderung. Verkehrsteilnehmer müssen am Donnerstag mit vielen Sperrungen in der Frankfurter Innenstadt rechnen. Betroffen ist laut Polizei insbesondere der öffentliche Bus- und Straßenbahnverkehr im Bereich der Strecke.