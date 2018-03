Lage auf den Straßen nach Wintereinbruch entspannt

Am Wochenende hatten heftige Schneefälle in Hessen zu erheblichen Behinderungen im Bahn- und Straßenverkehr geführt. Sturmböen entwurzelten in Nordhessen zahlreiche Bäume. Allein die Polizei in Südhessen registrierte am Sonntagmorgen mehr als 70 Verkehrsunfälle.