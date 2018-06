Lagerhalle ging offenbar durch Brandstiftung in Flammen auf

Bei dem Feuer in der Nacht zum Dienstag war die 4800 Quadratmeter große Lagerhalle fast vollständig abgebrannt. In der Halle hatte sich unter anderem eine Autowerkstatt befunden, mehr als 20 Fahrzeuge waren durch das Feuer zerstört worden. Polizei und Feuerwehr gingen von einem Schaden in Millionenhöhe aus. Bis die Feuerwehr alle Brandnester vollständig gelöscht hatte, dauerte es etwa zwölf Stunden. Für die Begehung des Brandortes hatten die Ermittler auch darauf warten müssen, dass sich die großen Mengen des zur Löschung verwendeten Feuerwehrschaums wieder verflüchtigten.