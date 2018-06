Lagerhalle im Osten Frankfurts niedergebrannt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Am ersten Tag der Plenardebatte wird am heutigen Dienstag eine Regierungserklärung von Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) im Landtag in Wiesbaden erwartet. Außerdem wollen die Abgeordneten unter anderem über das (...)