Lagerhalle im Osten Frankfurts verbrannt: Millionenschaden

Frankfurt am Main (dpa/lhe) - Eine größere Lagerhalle im Frankfurter Stadtteil Fechenheim ist in der Nacht zum Dienstag fast vollständig niedergebrannt. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr handelte es sich um eine rund 4800 Quadratmeter große Halle, in der sich auch eine Autowerkstatt mit Fahrzeugen befand. Mehr als 20 Autos, darunter offenbar auch hochwertige Modelle, wurden bei dem Feuer zerstört, wie die Feuerwehr am Morgen mitteilte. Polizei und Feuerwehr gingen von einem Schaden in Millionenhöhe aus.