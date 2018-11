Lagerhallen-Brand in Nordhessen: Viertelmillion Euro Schaden

Kassel/Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zwei brennende Lagerhallen haben im Landkreis Kassel einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. 140 Feuerwehrleute seien an den Löscharbeiten beteiligt, teilte die Polizei am Abend mit. Die am Brandort vorbeilaufende Bundesstraße 80 ist komplett gesperrt worden. In den beiden Hallen in Reinhardshagen-Vaake an der Grenze zu Niedersachsen sei am Samstagvormittag aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher in Kassel.