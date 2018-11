Lagerhallen brennen in Nordhessen: Warnung für die Anwohner

Kassel/Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zwei brennende Lagerhallen haben im Landkreis Kassel einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Die am Brandort vorbeilaufende Bundesstraße 80 wurde komplett gesperrt. In den beiden Hallen in Reinhardshagen-Vaake an der Grenze zu Niedersachsen sei am Samstagvormittag aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher in Kassel.