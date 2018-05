Land: Finanzielle Vorsorge für Pensionszahlungen ausweiten

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mit einem gesetzlich verankerten Alterssparbuch will Hessen die Pensionszahlungen für seine Beamten stärker absichern. Ziel sei es, das bestehende Sondervermögen weiter aufzubauen, erläuterte Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) am Montag in Wiesbaden. Erst wenn dieser Topf dann so gefüllt ist, dass er zehn Prozent aller künftigen Verpflichtungen abdeckt, dürfe sich das Land aus den Erträgen bedienen. Dies könnte voraussichtlich von 2030 an der Fall sein.