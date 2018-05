Land: Wünsche behinderter Menschen stärker berücksichtigen

Ein Rollstuhl steht in einem Klassenraum. Foto: Maurizio Gambarini/Archiv

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Unterstützung behinderter Menschen soll sich künftig noch stärker an deren persönlichen Wünschen orientieren. Ein entsprechender Gesetzentwurf von CDU und Grünen, der Eingliederungshilfe und Sozialhilfe neu regelt, ist am Donnerstag in den Landtag eingebracht worden. Damit soll Bundesrecht auf Landesebene umgesetzt werden.