Land einigt sich mit Kommunen zu Kita-Gebühren

Ab August soll die Kita-Betreuung in Hessen für sechs Stunden am Tag beitragsfrei sein. Das dritte Kindergartenjahr ist schon jetzt gebührenfrei. Für die Reform stellt die Landesregierung im Doppelhaushalt 2018/2019 insgesamt 440 Millionen Euro bereit. Die Einzelheiten will Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) am (morgigen) Mittwoch gemeinsam mit den Vertretern der kommunalen Spitzenverbände in Wiesbaden erläutern.