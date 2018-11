Land erwägt kein Fahrverbot für Straßenabschnitte

Wiesbaden/Frankfurt (dpa/lhe) - Im Streit um das Aus für Dieselfahrzeuge in Frankfurt erwägt die Landesregierung keine Fahrverbote für einzelne Straßen. Das Umweltministerium in Wiesbaden wies am Mittwoch entsprechende Berichte zurück. Die «Frankfurter Rundschau» hatte am Dienstag darüber berichtet, das Land schlage als «Kompromiss» ein Fahrverbot für fünf Straßenabschnitte in der Finanzmetropole vor. Die Regierung hatte am Montag in Wiesbaden die zuständigen Dezernenten der Stadt Frankfurt über ihre Prozessstrategie vor dem Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel unterrichtet.