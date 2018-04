Land fördert Computerspielbranche mit 200 000 Euro

«Serious Games sind zum einen eine spannende Herausforderung in der Spieleproduktion und zum anderen ein vielversprechender Markt, der noch nicht so entwickelt ist wie der reine Entertainmentmarkt», erklärte das Ministerium. Die Software- und Games-Industrie in Hessen verbuche einen Jahresumsatz von 3,5 Milliarden Euro und biete mehr als 9000 Arbeitsplätze.