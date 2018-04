Land gibt 27 Millionen Euro an hessische Feuerwehren

Willingen/Wiesbaden (dpa/lhe) - Im laufenden Jahr wird das Land Hessen die Feuerwehren des Bundeslandes mit rund 27 Millionen Euro fördern. Wie Innenminister Peter Beuth (CDU) zum Auftakt der Verbandsversammlung des Landesfeuerwehrverbands am Samstag in Willingen sagte, soll das Geld vor allem für Einsatzfahrzeuge und Feuerwehrhäuser zur Verfügung stehen. Das Land investiere damit noch einmal fünf Millionen Euro mehr in die Brandschutzförderung als im Vorjahr, teilte das Innenministerium mit.