Land hilft Unwetter-Geschädigten im Kreis Limburg-Weilburg

Limburg/Weilburg (dpa/lhe) - Nach den Unwettern Anfang Juli sollen die damals betroffenen Menschen im Kreis Limburg-Weilburg finanzielle Hilfe vom Land erhalten. Der Kreis werde die entstandenen Schäden prüfen und Vorschläge für eine Entschädigung machen, teilte das Innenministerium in Wiesbaden am Mittwoch mit. Entsprechende Anträge können Privatleute sowie Betriebsinhaber aus Runkel, Villmar, Weilmünster und Weinbach einreichen. Dort hatten heftige Gewitter und Starkregen am 5. Juli zu Überflutungen geführt. Zahlreiche Keller liefen voll, Straßen waren mit Schlamm bedeckt.