Land plant Hotel-Neubau auf nordhessischer Sababurg

Hofgeismar/Wiesbaden (dpa/lhe) - Das Land Hessen will das Hotel und Restaurant auf der Sababurg entgegen seiner ursprünglichen Planung doch abreißen und wieder aufbauen. Untersuchungen des Landesbetriebs Bau und Immobilien Hessen hätten ergeben, dass die Substanz des Gebäudes stärker beeinträchtigt sei als bisher angenommen, teilte das Finanzministerium am Donnerstag in Wiesbaden mit. Eine reine Renovierung komme daher nicht mehr in Frage. Insgesamt will das Land in den kommenden Jahren mehr als zwölf Millionen Euro ausgeben.