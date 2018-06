Land schließt Unterkünfte für Erstaufnahme von Flüchtlingen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Angesichts gesunkener Flüchtlingszahlen schließt das Land Hessen weitere Erstaufnahme-Unterkünfte. Neu ankommende Asylsuchende werden künftig nur noch an fünf statt wie bisher an acht Standorten untergebracht, wie das Sozialministerium am Montag in Wiesbaden mitteilte. Von den Plänen ist eine von zwei Einrichtungen in Gießen betroffen, außerdem Unterkünfte in Darmstadt, Fuldatal und Bad Arolsen. Das Land will zudem nur noch zwei statt drei Reserve-Unterkünfte vorhalten.