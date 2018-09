Land soll in Berufung gegen Diesel-Fahrverbote gehen

Pendler fahren mit ihren Autos über die Friedensbrücke in Frankfurt am Main. Foto: Silas Stein

Frankfurt/Wiesbaden (dpa) - Angesichts drohender Diesel-Fahrverbote in Frankfurt fordert die hessische Wirtschaft juristische Gegenmaßnahmen der Landesregierung. Die schwarz-grüne Koalition in Wiesbaden solle Berufung beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel einlegen, erklärte die Vereinigung hessischer Unternehmerverbände (VhU) am Donnerstag.