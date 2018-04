Land stellt Anlaufstellen für traumatisierte Flüchtlinge vor

Gießen (dpa/lhe) - Traumatisierte Flüchtlinge in Hessen können in vier speziellen Beratungsstellen Hilfe bekommen. Die Psychosozialen Zentren haben bereits vor einigen Monaten ihre Arbeit aufgenommen und werden heute in Gießen genauer vorgestellt. Das erste Zentrum ging im Februar in Darmstadt offiziell an den Start. Weitere Standorte sind Frankfurt, Kassel und Gießen. «Die Psychosozialen Zentren dienen als erste Anlaufstelle bei akuten Krisen sowie als kompetenter Ansprechpartner in Fragen der psychosozialen Beratung», teilte das Sozialministerium dazu mit. Das Land Hessen unterstützt jede der Einrichtungen mit bis zu 400 000 Euro im Jahr.