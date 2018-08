Land unterstützt Kommunen bei 108 Projekten mit Darlehen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ob für die Sanierung von Schwimmbädern und Schulen, ein neues Feuerwehrhaus oder eine größere Kita: Aus dem hessischen Investitionsfonds bekommen die Kommunen dieses Jahr rund 119 Millionen Euro an Darlehen, um dringende Projekte vor Ort anzupacken. Wie das Finanzministerium am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, gab es grünes Licht für 108 neue Vorhaben.