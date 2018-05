Land will für steigende Pensionskosten vorsorgen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen will künftig mehr Geld für die Pensionen seiner Beamten zurücklegen. 167 statt bisher 127 Millionen Euro sollen pro Jahr auf das Alterssparbuch eingezahlt werden, wie aus einem am Mittwoch in den Landtag eingebrachten Gesetzentwurf hervorgeht. Es dürfe nicht nach dem Motto «bezahlen wir halt irgendwann später mal» vorgegangen werden, sagte Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) in Wiesbaden.