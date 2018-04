Land zahlt rund 50 Millionen Euro an Kirchen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen hat im Jahr 2017 rund 50 Millionen Euro an die katholische und die evangelische Kirche gezahlt. Das geht aus einer Antwort von Kultusminister Alexander Lorz (CDU) auf eine Kleine Anfrage des Linken-Abgeordneten Hermann Schaus hervor. Demnach gingen 2017 rund 8,5 Millionen Euro an das Bistum Fulda, 2,3 Millionen an das Bistum Limburg, 3,4 Millionen an das Bistum Mainz, 103 000 Euro an das Erzbistum Paderborn und rund 8 Millionen an die evangelische Kirche in Hessen und Nassau. Die evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck erhielt 26 Millionen. Außerdem zahlte das Land 1,1 Millionen Euro an die evangelische Kirche im Rheinland.