Landesbank Helaba bilanziert 2017: Sinkende Gewinne?

Heute legt Deutschlands viertgrößte Landesbank in Frankfurt die Bilanz für das Gesamtjahr 2017 vor. 2016 hatte das Institut, das Sparkassen in Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg betreut, vor Steuern 549 Millionen Euro und nach Steuern 340 Millionen Euro verdient.

Für Gesprächsstoff sorgte jüngst die Forderung der Europäischen Zentralbank (EZB), den Helaba-Verwaltungsrat zu verkleinern. Das Gremium, das den Vorstand überwacht, soll von 36 auf 27 Mitglieder schrumpfen. In seiner jetzigen Zusammensetzung halten es die Aufseher für zu groß, um dort effiziente Diskussionen zu führen.

Der Vorsitzende des Verwaltungsrates, Hessens Sparkassen-Präsident Gerhard Grandke, hatte kürzlich betont, er halte die Kritik der EZB-Bankenaufsicht für ungerechtfertigt: Schließlich sei das Institut, das zu rund 69 Prozent den Sparkassen in Hessen und Thüringen gehört, in der Finanzkrise und in den Jahren danach unter den öffentlich-rechtlichen Häusern nicht das schlechteste gewesen.