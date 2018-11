Landesbank Helaba holt nach schwachem Jahresstart wieder auf

Logo der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) an einem Bürogebäude. Foto: Arne Dedert/Archiv

Logo der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) an einem Bürogebäude. Foto: Arne Dedert/Archiv

Frankfurt/Main (dpa) - Die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) hat im dritten Quartal Boden gutgemacht und strebt nun für das Gesamtjahr 2018 ein stabiles Ergebnis an. «Nach einem verhaltenen Start ins Jahr befinden wir uns nach einem guten Ergebnis im dritten Quartal nun nahezu wieder auf Vorjahresniveau», bilanzierte Vorstandschef Herbert Hans Grüntker am Donnerstag in Frankfurt. «Vor diesem Hintergrund erwarten wir ein Vorsteuerergebnis auf Vorjahresniveau.»