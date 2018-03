Landesbank Helaba mit niedrigstem Gewinn seit Finanzkrise

Frankfurt/Main (dpa) - Zinstief und Regulierungskosten haben den Gewinn der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) 2017 auf den niedrigsten Wert seit der Finanzkrise schrumpfen lassen. Mit 256 Millionen Euro verdiente Deutschlands viertgrößte Landesbank unter dem Strich fast ein Viertel weniger als ein Jahr zuvor (340 Mio Euro), wie die Helaba am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Vor Steuern standen 447 Millionen Euro Gewinn in den Büchern des Instituts, das Sparkassen in Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg betreut. Ein Jahr zuvor lag der Vorsteuergewinn bei 549 Millionen Euro.