Landesentscheid bei «Jugend forscht» mit dem Motto «Spring!»

Darmstadt (dpa/lhe) - Die Umwandlung der für Menschen gefährlichen Stickoxide in Nitrat und Laserstrahlen gegen den Vogelschlag an Flugzeugen: Das sind zwei der Projekte beim hessischen Landesentscheid 2018 von «Jugend forscht». Unter dem Motto «Spring!» treten in der kommenden Woche (Montag und Dienstag) 76 junge Forscher in Darmstadt an - 33 Mädchen und 43 Jungen. Der Pharma- und Chemiekonzern Merck richtet den Landeswettbewerb seit mehr als 35 Jahren aus.