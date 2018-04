Landesgartenschau: 1800 Dauerkarten verkauft

«Wir mussten einige Termine nach hinten verschieben, weil es einfach zu nass und zu kalt war», erklärte Falk. Am 28. April soll die Landesgartenschau unter dem Motto «Natur erleben. Natürlich leben» eröffnet werden. Die Schau dauert bis zum 7. Oktober. Die Veranstalter hoffen auf mindestens 500 000 Besucher.

Die erste Gartenschau in Hessen fand 1994 in Fulda statt. Danach folgten Hanau (2002), Bad Wildungen (2006) und Bad Nauheim im Jahr 2010. 2014 war Gießen Ausrichter der Blumenschau. 2023 wird die LGS erneut in Fulda stattfinden.