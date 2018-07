Landesgartenschau: 30 Bäume werden gefällt

Bad Schwalbach (dpa/lhe) - In Bad Schwalbach sollen in der kommenden Woche aus Sicherheitsgründen 30 Bäume gefällt werden. Dies sei nötig, um die Besucher der Landesgartenschau nicht zu gefährden, teilte Hessen Mobil in Wiesbaden am Freitag mit. Die Bäume waren untersucht worden, nachdem im Juni ein Baum auf das Schaugelände gestürzt war. Die betroffene Böschung soll anschließend neu bepflanzt werden. Die Landesgartenschau endet am 7. Oktober.