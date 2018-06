Landesgartenschau mit durchwachsenen Besucherzahlen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessische Landesgartenschau in Bad Schwalbach im Taunus hinkt bei den Besucherzahlen bislang ihren eigenen Erwartungen hinterher. Nach rund einem Viertel der Zeit haben rund 75 000 Menschen die Schau besucht, wie ein Sprecher auf Anfrage mitteilte. Die Veranstalter hatten insgesamt eine Besucherzahl von 500 000 angepeilt. Nach den Worten des Sprechers sei zuletzt die Konkurrenz mit dem Hessentag in Korbach zu spüren gewesen - Korbach liegt rund 200 Kilometer entfernt in Nordhessen.