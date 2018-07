Landesgartenschau schraubt Besucher-Ziele zurück

Magnolien blühen im Kurpark, in dem die hessische Landesgartenschau stattfindet. Foto: Frank Rumpenhorst/Archiv

Bad Schwalbach (dpa/lhe) - Landesgartenschau-Geschäftsführer Michael Falk hat die Erwartungen an die Blumenschau gedämpft. Das Ziel von 500 000 Besuchern sei zwar ausgegeben worden, sagte Falk der Deutschen Presse-Agentur in Bad Schwalbach. «Aber wenn wir bei 300 000 oder 400 000 rauskommen, dann ist das auch ok.» Langfristig gehe es vor allem darum, die Stadtentwicklung mit ihrer touristischen Ausrichtung in Bad Schwalbach voranzubringen. Um aus dem Schatten des Rheingaus herauszukommen, müsse sich die Region aber deutlich mehr vernetzen.