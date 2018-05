Landesjagdverband will mehr Grünbrücken für Wildtiere

Fulda (dpa/lhe) - Der Landesjagdverband fordert den Bau von mehr Grünbrücken in Hessen für Wildtiere. Sie ermöglichen, dass vor allem durch den Autobahn- und Straßenbau zerschnittene Lebensräume und Wälder wieder verbunden werden. Tierarten wie das Rotwild stehen an Autobahnen und Bundesstraßen vor hohen Schutzzäunen und unüberwindbaren Hindernissen. Somit kommt es beispielsweise zu einer genetischen Verarmung der Rotwildpopulation, Inzest und Krankheiten, wie der Verband und Experten am Freitag in Fulda mitteilten.