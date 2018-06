Landesregierung: Konzept für mehr bezahlbaren Wohnraum

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessische Landesregierung hat eine Initiative für mehr bezahlbaren Wohnraum angekündigt. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Wohnungsbauministerin Priska Hinz (Grüne) wollen das Konzept am heutigen Dienstag in Wiesbaden vorstellen. Knapp fünf Monate vor der Landtagswahl hatte die oppositionelle SPD am Montag angekündigt, im Falle eines Sieges ein Ministerium für Bauen und Wohnen zu schaffen. Dort sollten die Zuständigkeiten gebündelt werden. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hatte vor kurzem 10 000 neue Sozialwohnungen jährlich für Hessen gefordert. In Hessen wird am 28. Oktober ein neuer Landtag gewählt.