Landesregierung will Büchnerhaus stärker unterstützen

Das Geburtshaus ist der letzte Originalschauplatz in Deutschland, der an das Leben des Dichters, Revolutionärs und Naturwissenschaftlers erinnert. Es wurde seit 1997 von Ehrenamtlichen mit Unterstützung der Stadt und Spenden wieder in Stand gesetzt. Rund 3000 Menschen besuchen das Geburtshaus mit dem kleinen Museum jedes Jahr.

Um mehr Besucher anzulocken, sei unter anderem Geld für Werbung und für mehr Personal notwendig, sagte der Leiter der Gedenkstätte und Büchner-Fachmann, Peter Brunner. Denn derzeit könne das Büchnerhaus nur zwei Nachmittage pro Woche öffnen.

Der zu einer Galerie ausgebaute ehemalige Kuhstall auf dem Hof wurde zu einem Trauungssaal ausgebaut. Etwa 30 Paare heiraten dort jedes Jahr. Das Gebäude wird wie der Hof und eine neue Scheune auch für das Kulturprogramm genutzt, für Lesungen, Ausstellungen und Aufführungen. Die Scheune soll voraussichtlich zum Jahresende fertig sein.