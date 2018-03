Landesregierung will Familienzentren ausbauen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das Land will die 141 hessischen Familienzentren ausbauen. Künftig sollten hier auch Verbraucher- und Sicherheitsberatungen angeboten werden, erklärte Familienminister Stefan Grüttner (CDU) am Mittwoch in Wiesbaden. Das ist eine der 24 Handlungsempfehlungen, die die Kommission «Hessen hat Familiensinn» im vergangenen Jahr erarbeitet hat. Die Familienzentren könnten dann beispielsweise zu Themen wie Testamente oder Patientenverfügungen informieren. Das Land will dafür eine Million Euro zur Verfügung stellen.