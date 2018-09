Landessportbund-Präsident Müller einstimmig wiedergewählt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Rolf Müller ist auf dem Sportbundtag des Landessportbundes Hessen einstimmt im Präsidentenamt bestätigt worden. Der 70-jährige Gelnhäuser und ehemalige Staatssekretär steht seit 1997 an der Spitze des lsb h, wie der Dachverband am Samstag mitteilte. Wiedergewählt wurden in Frankfurt auch die Vizepräsidenten Lutz Arndt (Leistungssport/Frankfurt), Ralf-Rainer Klatt (Sportentwicklung/Griesheim), Susanne Lapp (Kommunikation und Marketing/Frankfurt), Helmut Meister (Finanzmanagement/Schlüchtern) sowie Heinz Zielinski (Schule, Bildung und Personalentwicklung/Linden).