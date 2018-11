Landeswahlleiter verkündet Endergebnis für Hessen

Der Landeswahlausschuss wird in seiner öffentlichen Sitzung zuerst über die Ergebnisse der Kreise entschieden, bei denen es im Nachgang Auffälligkeiten bei der Erfassung und Auszählung der Stimmen gab. Besonders in Frankfurt wurden Pannen registriert. Erwartet wird eine Dauer von bis zu zwei Stunden, bis dann das endgültige Ergebnis der hessischen Landtagswahl verkünden wird.

Die CDU war nach dem vorläufigen Ergebnis trotz massiver Verluste stärkste Kraft in Hessen geworden. Auf Platz zwei landeten die Grünen mit minimalem Vorsprung vor der SPD, die ihr schlechtestes Ergebnis überhaupt in Hessen erzielte. Christdemokraten und Grüne könnten danach ihre Koalition mit hauchdünner Mehrheit von einem Mandat fortsetzen. Auch ein Ampel-Bündnis ist in Hessen möglich.