Landesweit erstes «Hessen-Büro» in Limburg eröffnet

Limburg (dpa/lhe) - Das landesweit erste «Hessen-Büro» ist am Montag in Limburg eröffnet worden. «Mit dem ersten «Hessen-Büro» bringen wir die Arbeit zu den Menschen», sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) bei der Eröffnung. Das Büro ist Teil des Programms «Land hat Zukunft - Heimat Hessen», mit dem die Landesregierung ländliche Regionen fördern will. Dort können zunächst 33 Beschäftigte des Hofheimer Finanzamts an zwei Wochentagen wohnortnah arbeiten.