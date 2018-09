Landeszentrale stellt ersten Wahl-O-Mat für Hessen vor

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessische Bürger können vor der Landtagswahl mit einem Frage- und Antwort-Tool im Internet ihre politische Position mit den Wahlprogrammen der Parteien abgleichen. Heute schaltet die Landeszentrale für politische Bildung in Wiesbaden den ersten Wahl-O-Mat zu einer Landtagswahl in Hessen frei. Das Online-Programm zeigt, welche zugelassene Partei die eigene politische Meinung am ehesten vertritt.