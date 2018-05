Landgericht plant weitere Prozesstage für «Fall Woolrec»

Gießen (dpa/lhe) - Der Prozess um die umstrittene Mineralfaserfirma Woolrec zieht sich voraussichtlich bis in den Herbst. Die zuständige Kammer habe weitere Verhandlungstage bis Anfang November geplant, berichtete ein Sprecher des Landgerichts Gießen am Montag. Einige der Termine seien aber rein vorsorglich angesetzt worden. Der Prozess soll am (morgigen) Dienstag mit der Befragung eines Polizeibeamten fortgesetzt werden.