Landrat Sager bleibt an Spitze des Deutschen Landkreistags

Wiesbaden (dpa) - Der Präsident des Deutschen Landkreistags, Reinhard Sager, ist in seinem Amt bestätigt worden. Bei der Mitgliederversammlung des kommunalen Spitzenverbands am Dienstag in Wiesbaden wurde der 59-jährige Landrat im Kreis Ostholstein für zwei weitere Jahre gewählt. Sager steht seit 2014 an der Spitze des Deutschen Landkreistags und wurde nun zum zweiten Mal in seinem Amt bestätigt. Als Vizepräsidenten wurden die Landräte Joachim Walter (Landkreis Tübingen), Bernhard Reuter (Landkreis Göttingen), Frank Vogel (Erzgebirgskreis) und Ansgar Müller (Kreis Wesel) gewählt.