Landtag beschließt die Hessenkasse

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Hessenkasse kommt. Mit den Stimmen von CDU und Grünen hat der hessische Landtag am Dienstagabend das Gesetz zur Einführung des Entschuldungsprogrammes für Hessens Kommunen beschlossen. SPD und Linke stimmten dagegen, die FDP enthielt sich. Als bundesweit und historisch einmalig hatte zuvor die Abgeordnete Eva Goldbach (Grüne) in Wiesbaden die Hessenkasse bezeichnet. Sie warf der Opposition während der Debatte vor, dass es für sie offenbar unerträglich sei zu sehen, wie die schwarz-grüne Landesregierung die Städte und Gemeinden entschulde. Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) sagte: «Wir entschulden die Kommunen, wie es kein anderes Bundesland in Deutschland macht.»