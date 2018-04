Landtag debattiert über Unterrichtsausfall

Wiesbaden (dpa/lhe) - Kultusminister Alexander Lorz (CDU) hält eine gute Lehrerversorgung an hessischen Schulen für garantiert. «Von Unterrichtsausfall, also Pflichtunterricht der ersatzlos wegfällt, kann nicht die Rede sein», sagte Lorz am Mittwoch im Landtag in Wiesbaden. Natürlich sei mal ein Lehrer krank oder mit einer Klasse unterwegs, doch diese Ausfälle könnten schulintern kompensiert werden. «Wir können nicht hinter jeder Lehrkraft eine zweite abrufbare Kraft zur Verfügung stellen», erklärte Lorz. Eine solche Ersatzbank mache keinen Sinn und sei nicht zu gewährleisten.