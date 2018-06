Landtag diskutiert über Rettungsdienst und Krankenhäuser

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Reform des hessischen Krankenhausgesetzes wird am heutigen Mittwoch Thema im Landtag in Wiesbaden. Mit ihrem Gesetzentwurf wollen es die Regierungsfraktionen weiterhin unterstützen, dass sich Kliniken zu Verbünden zusammenschließen. Dies sei patientengerecht und gleichzeitig wirtschaftlich, heißt es in dem Papier. Außerdem sollen die bestehenden Gesundheitskonferenzen zu regionalen Versorgungskonferenzen ausgebaut werden. In den Gremien sitzen dann Vertreter aus dem Gesundheitswesen und der Pflege.