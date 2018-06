Landtag diskutiert über Verfassungsschutz-Reform

Wiesbaden (dpa/lhe) - Am ersten Tag der Plenardebatte wird am heutigen Dienstag eine Regierungserklärung von Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) im Landtag in Wiesbaden erwartet. Außerdem wollen die Abgeordneten unter anderem über das reformierte Verfassungsschutzgesetz und die Frage streiten, wie mehr bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden kann. Die Landesregierung plant dazu ein neues Investitionsprogramm.