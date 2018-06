Landtag erinnert an tote Susanna

Mainz (dpa) - Mit einem kurzen Gedenken hat der rheinland-pfälzische Landtag an die 14-jährige getötete Susanna erinnert. «Wir alle sind schwer erschüttert und tief betroffen von der fürchterlichen Straftat, die der jungen Mainzerin Susanna widerfahren ist», sagte Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) am Mittwoch in Mainz. Das Mitgefühl gehöre Susannas Familie und Freunden. Er habe ihrer Mutter am Telefon die Anteilnahme aller Abgeordneten überbracht. «In dem Telefonat ist mir klar geworden, dass die Familie massiv darunter leidet, dass man von Susanna und ihrer Familie ein verzerrtes Bild in der Öffentlichkeit zeichnet.»