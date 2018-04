Landtag fordert besseren Unfallschutz für Radfahrer

Hessen schloss sich einer Bundesratsinitiative an, mit der Assistenz-Systeme für alle Lastwagen ab 7,5 Tonnen zur Pflicht werden sollen. Das Thema steht an diesem Freitag auf der Tagesordnung im Bundesrat. In den vergangenen Monaten hatte es mehrere schwere und auch tödliche Unfälle von Radfahrern in Hessen gegeben, die womöglich mit einem solchen System hätten verhindert werden können.

«Gerade an Ampeln stehen Radfahrerinnen und Radfahrer oft im toten Winkel und sind vom Lenkrad des LKW aus nicht sichtbar», sagte die verkehrspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Karin Müller. «Dagegen helfen elektronische Abbiege-Assistenten. Unfallforscher glauben, dass sie 60 Prozent aller schweren LKW-Fahrrad-Unfälle verhindern können.»