Landtag setzt sich für Erhalt der Arbeitsplätze bei Opel ein

Wiesbaden (dpa/lhe) - Für den Erhalt der Arbeitsplätze und Standorte beim Autobauer Opel hat sich der Hessische Landtag stark gemacht. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und die Experten der im Landtag vertretenen Fraktionen forderten den französischen Opel-Mutterkonzern PSA am Donnerstag in der Debatte auf, Zusagen einzuhalten und wieder Vertrauen aufzubauen. Bouffier hatte sich am Tag zuvor mit PSA-Generalsekretär Grégoire Olivier getroffen und eine klare Zukunftsperspektive für Opel gefordert.