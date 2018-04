Landtag streitet über Unterrichtsausfall

Wiesbaden (dpa/lhe) - In der Debatte um Unterrichtsausfall an hessischen Schulen hat die Opposition der schwarz-grünen Landesregierung vorgeworfen, die Situation kleinzureden und keine Statistik zu führen. «So lange Sie keine eigenen Daten liefern, glaube ich den Schülern», sagte SPD-Bildungsexperte Christoph Degen am Mittwoch im Landtag in Wiesbaden. Es gehe nicht um Stellenpläne oder Lehrerzuweisung, wichtig sei, dass die Stunden auch bei den Schülern ankämen.