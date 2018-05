Landtag verabschiedet Verfassungsreform

Die Abgeordneten lobten einhellig den guten Umgang miteinander in der Enquetekommission bei der Ausarbeitung der Gesetzesentwürfe. In der Kommission war unter breiter Beteiligung der Bevölkerung über die Reform diskutiert worden. Die geplanten Änderungen waren bereits Ende 2017 in den Landtag eingebracht worden. Zudem gab es drei Bürgerforen, in denen über die zu ändernden Punkte debattiert wurde. «Jeder konnte Vorschläge an den Vorsitzenden übermitteln», berichtete Karin Müller (Grüne). Das sei entsprechend genutzt worden.