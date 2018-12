Landtagsabgeordneten steht emotionale Plenarsitzung bevor

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mit der vermutlich letzten Landtagssitzung in bisheriger Besetzung biegt die laufende Wahlperiode in dieser Woche auf die Zielgerade ein. Die Plenardebatte am (morgigen) Mittwoch bietet nochmal Gelegenheit zurückzublicken, während die neu gewählten Abgeordneten schon in den Startlöchern stehen sowie CDU und Grüne derzeit einen neuen Koalitionsvertrag aushandeln.